Đurović srebrni u Splitu

Podgorica, (MINA) – Talentovani crnigorski plivač Andrija Đurović osvojio je srebrnu medalju na međunarodnom sankcionisanom paraplivačkom mitingu u Splitu.

On je do odličja došao u disciplini 50 metara prsno sa vremenom 43,2 sekunde, u spojenim kategorijama.

Đurović je u najkraćoj dionici bio šesti leđno, dok je sedmo mjesto osvojio slobodnim stilom.

Na 100 metara delfin zauzeo je šesto mjesto.

Sa novim ličnim rekordom, minut, 59 sekundi i 48 stotinki, Iskra Dedivanović je bila sedma u trci na 100 metara leđnim stilom, dok je 13. mjesto osvojila na 50 metara slobodno.

U klasi S1, Nikola Đukić je bio ispod svog rekorda i zauzeo je 44. mjesto u spojenim kategorijama na 50 metara slobodno.

Takmičenje je održano na bazenu Sportskog centra Poljud, a organizator mitinga bio je Hrvatski paraolimpijski odbor, uz tehničku podršku Hrvatskog plivačkog saveza osoba sa invaliditetom, kao i Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Splita i lokalnog plivačkog kluba Cipal.

