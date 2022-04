Đurović i Marton najbolji u Draževini

Podgorica, (MINA) – Član Podgorice Tomaš Đurović i Mađarica Anita Marton pobjednici su tradicionalnog mitinga bacača kugle – Draževina 2022.

Đurović je do trijumfa došao hicem od 19 metara.

Kao drugoplasirani završio je Risto Drobnjak iz bjelopoljskog Jedinstvoa (17,88), dok je treći bio Mađar Mark Fišer (17,61).

Marton je u konkurenciji atletičarki slavila sa rezultatom 18 metara I 24 centimetra.

Pobjedničko postolje komletirale su njene sunarodnice Violeta Veiland (16,22) i Renata Bereksasi (14,18).

U konkurenciji juniora najbolji su bili Leo Ziković iz Švedske (18,75) i Mađarica Danijela Pap (10,34), a kod mlađih juniora Mađar Dobo Zombor (16,68) i Vesna Kljejević iz mojkovačke Tare (15,09).

Kljajević je tim rezultatom potvrdila normu za učešće na prvenstvu Evrope za mlađe juniore u Jerusalimu.

Član bjelopoljskog Jedinstva Ernis Ličina (12,56) i Jumna Fetahu iz Sjeverne Makedonije (10,73) bili su najuspješniji kod pionira, dok je najbolji veteran Tanasije Kujundžić iz Podgorice (16,00).

Kujundžić je postavio novi rekord u konkurenciji veterana i za metar i 12 centimetara popravio dosadašnji najbolji rezultat.

Na bacačkom mitingu u Draževini, koji je održan 14. put, nastupilo je 80 atletičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Švedske, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Takmičili su se i crnogorski paraolimpijci.

U okviru manifestacije, osim u bacanju kugle, održano je takmičenje i u skoku u dalj iz mjesta.

