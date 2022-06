Đinović završio kvalifikacije na 24. mjestu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović premijerni nastup na Svjetskom kupu u francuskom Satorou završio je u kvalifikacijama na posljednjem, 24. mjestu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Đinović je u kategoriji R1, disciplina vazdušna puška, iz šest serija upucao 555,9 krugova.

Trener Željko Božović kazao je da je to realno očekivan rezultat Đinovoića na Svjetskom kupu.

“Nakon dobijanja klasifikacije SH1, onemogućeno mu je korišćenje naslona i samim tim mu poremetilo koncepciju na takmičenju. Pred nama je neophodan proces adaptacije na izmjenjene uslove, pa se nadamo da ćemo u bliskoj budućnosti bilježiti bolje rezultate”, kazao je Božović.

Drugi crnogorski predstavnik Ambroz Nikač u subotu će nastupiti u disciplini vazdušni pištolj, kategorija P1.

Nastup parastreljačke reprezentacije Crne Gore na Svjetskom kupu u Francuskoj se finansira po programu POKCG za 2022.godinu, koji je podržan od Ministarstva sporta i mladih.

