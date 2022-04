Đinović u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović plasirao se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za mlade u Sofiji.

On je danas u meču osmine finala, kategorije do 60 kilograma, jednoglasnom odlukom sudija pobijedio Poljaka Mikea Druzgu 5:0.

Član Bokserskog kluba Zlatičanin ostvario je drugu pobjedu u Sofiji, nakon što je na startu šampionata prekidom u prvoj rundi, pobijedio Litvanca Paulisa Bublisa.

Protivnik u meču za polufinale i medalju, u utorak, biće mu Erik Israielian iz Jermenije, koji je prekidom u drugoj rundi pobijedio Rumuna Florina Kamena.

Za plasman među osam najboljih danas će se boriti i Mirko Šarčević u kategoriji do 71 kilogram protiv Šveđanina Sigfrida Džonatana Jonsona.

Bokser Bijelog Polja u prvom kolu jednoglasnom odlukom sudija pobijedio je Izraelca Jirisa Sijela 5:0.

U osmini finala nastup je juče završio Filip Božović u kategoriji do 54 kilograma, porazom od Poljaka Nikodema Šafarža 5:0.

