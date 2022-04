Dibrani i Kanalić najbolji u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Leo Dibrani i Amar Kanalić pobjednici su tekbol turnira u Bijelom Polju

Oni su u finalu savladali Matea Selimovića i Bogdana Koraća.

Tekbol je mješavina fudbala i stonog tenisa koji se igra nogom, sa fudbalskom loptom, na stolu koji ima nagib na oba kraja.

Organizatori turnira bili su Opština Bijelo Polje, Centar za sport i rekreaciju i Tekbol savez Crne Gore.

Učestvovali su igrači bjelopoljskih fudbalskih klubova Jedinstvo i Borac, kao i futsal kluba Pruška.

“Savez je, radi stvaranja neophodnih uslova za razvoj tog sporta u Bijelom Polju, donirao vrijednu opremu Opštini. Donacija brendiranih stolova i lopti dio je programa za 2022. godinu koji ima za cilj da popularizuje tekbol u Crnoj Gori i omogući što veću dostupnost zainteresovanim sportistima i građanima”, piše u saopštenju Tekbol saveza.

