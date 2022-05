Budućnost i Dečić u finalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Dečića drugi put uzastopno igraće u finalu Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Nikšiću, u revanš meču polufinalu, savladala Sutkesku 2:1.

Podgorički tim dobio je i prvi duel 3:0.

Sutjeska je povela golom Filipa Kneževića u osmom minutu.

Izjednačio se Viktor Đukanović u 31, dok je Miloš Raičković u 50. minutu iz jedanaesterca.

Dečić je u Tuzima, u revanš meču polufinala, savladao Iskru iz Danilovgrada 2:1.

Prvi duel završen je neriješeno 1:1. Iskra je povela efektnim golom Irfana Šahmana u 62. minutu.

Izjednačio je Jovan Nikolić u 73, a pobjedu i finale donio je Velizar Janketić u 77. minutu.

Budućnost je pred svojim navijačima slavila 3:0.

Finalni meč biće odigran 29. maja.

Trofej brani Budućnost, koja je u prošlogodišnjem finalu savladala Dečić 3:1.

