Dečić pobijedio u Nikšiću, Iskra ubjedljiva u Petrovcu / TPCFL – rezultat:

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića slavili su u Nikšiću, a bodove je osvojila i Iskra u 33. kolu Telekom Prve crnogorske fudbalske lige (TPCFL).

Dečić je u Nikšiću pobijedio Sutjesku, koja je obezbijedila trofej, rezultatom 2:1.

Ekipa iz Tuzi do 14. pobjede ove sezone došla je golovima Roberta Đeljaja u 20. i Radula Živkovića u 51. minutu.

Jedini pogodak za Sutjesku, koja je prekinula seriju od pet pobjeda i upisala treći poraz, postigao je Meldin Drešković u 17. minutu.

Iskra je kao gost slavila protiv Petrovca 4:0, a do 14. trijumfa ekipu iz Danilovgrada vodili su

Petar Pavlićević u 5, Balša Sekulić u 47. i 56. i Bogdan Obradović u 53. minutu.

Poslije prvog poluvremena, Budućnost u Golubovcima vodi protiv Zete 2:1, minimalniu prednost ima i Mornar u Baru protiv Rudara 1:0, dok nakon 45 minuta nema golova na DG areni u duelu Podgorice i Jezera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS