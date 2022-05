Crnogorskim paraolimpijcima pet medalja u Jezolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paraatletska reprezentacija nastup na Gran priju u Jezolu završila je sa pet medalja – jednom zlatnom i po dvije srebrne i bronzane, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Navodi se da su crnogorski atletičari postavili i četiri lična rekorda.

U klasi F 34, Radmilo Baranin je pobijedio u bacanju kugle sa novim ličnim rekordom 9,16 metara.

U istoj klasi, Danilo Gojković je bio drugoplasirani u bacanju koplja sa rezultatom 20,76 metara, što je njegov lični rekord.

U istoj disciplini Baranin je zauzeo treće mjesto hicem od 20,52 metra.

“Debitanti, braća Vlado i Marko Terić su u disciplini bacanja kugle F 40 ostavarili svoje najbolje rezultate. Marko je zauzeo drugo mjesto sa rezultatom 6,59 metara, dok je Vlado hicem od 5,70 metara bio treći. Veoma sam zadovoljan rezultatima i plasmanima paraatletičara u Jezolu”, kazao je trener reprezentacije Veljko Čegar.

Saopšteno je da su na mitingu u Jezolu potvrđene i kategorije F 40 za braću Terić, dok su Baranin i Gojković u redovnoj reklasifikaciji potvrdili kategoriju F 34.

Crnogorske paraatletičare 19. maja očekuje tradicionalni bacački miting Trofej Podgorice, a sezonu će nastaviti nastupom na Gran pri mitingu u Parizu od 9. do 11 juna, kao i na Srbija openu u Kruševcu 18. i 19 juna.

