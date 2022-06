Crnogorskim karatististima još sedam zlatnih medalja

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore posljednjeg takmičarskog dana Balkanskog prvenstva za seniore, pionire, nade i veterane u Beogradu osvojila je sedam zlatnih, šest srebrnih i osam bronzanih medalja.

Nastup na šampionatu završila je kao trećeplasirana u generalnom plasmanu, sa 18 zlatnih, deset srebrnih i 23 bronzane medalje.

Zlatne medalje danas su osvojili ženska seniorska ekipa u borbama, muški seniorski kata tim,

Filip Ilinčić (2012, preko 45), Arijan Aljošević (2011, do 35), Katarina Đukić (2009, do 54) i muški kata timovi do 13 i do devet godina.

Srebrni su bili seniorski ženski kata tim i muška seniorska ekipa u borbama, Veselin Škatarić (2012, do 40), muški kata tim (10-11 godina), Lazar Perišić (2009, do 40) i Edon Emša (2009, do 50).

Bronzane medalje osvojili su Luka Barjaktarović (2012, do 35), Vuk Dragojević (2012, do 45), Božo Tomašević (2011, do 35), Jovana Vujisić (2009, do 49), Lazar Gardašević (2009, do 50), ženski kata timovi do devet, do 11 i do 13 godina.

Šampionat u Beogradu okupio je 1285 takmičara iz deset država Balkana, a najuspješnija je bila domaća selekcija sa 83 (22, 22, 39) medalje. (kraj) eml

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS