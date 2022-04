Crnogorski vaterpolisti poraženi od Srbije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je u Trebinju, u pripremnom meču, od Srbije 11:10.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Marko Mršić sa četiri, dok su po gol postigli Vasilije Radović, Bogdan Đurđić, Savo Ćetković, Dušan Matković, Marko Petković i Danilo Radović.

Srbiju je do pobjede vodio Sava Ranđelović sa tri, dok su po dva gola postigli Đorđe Lazić i Strahinja Rašović.

Utakmica je igrana povodom svečanog otvaranja olimpijskog bazena u Trebinju, a u okviru priprema za finalni turnir evropskog dijela Svjetske lige.

Crnogorski vaterpolisti u utorak sparingovaće sa Italijom, a u srijedu sa Grčkom.

Start turnira u Podgorici predviđen je za četvrtak.

U četvrtfinalu F8 Svjetske lige u Podgorici, Crna Gora igraće sa Francuskom.

U prvom četvrtfinalnom duelu u 15 sati sastaće se Hrvatska i Italija, a dva sata kasnije igraće Mađarska i Španija, U 21 sat igraće Srbija i Grčka.

Plasman na Super finale Svjetske lige u Strazburu izboriće tri prvoplasirane ekipe iz Podgorice.

