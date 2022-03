Crnogorski plivači mitingu u Splitu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paraplivačka reprezentacija nastupiće narednog vikenda na sankcionisanom međunarodnom plivačkom mitingu u Splitu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Nastupiće Iskra Dedivanović u kategoriji S9 (50 metara slobodo i prsno i 100 metara slobodnim stilom i leđno), Andrija Đurović u kategoriji S9 (50 metara slobodnim stilom, prsno, delfin i leđno) i Nikola Đukić koji će plivati 50 metara slobodnim stilom u kategoriji S1.

Trener Boško Radulović kazao je da se nastavlja kontinuitet jakih međunarodnih takmičenja, koja će značiti mladim crnogorskim plivačima.

“Očekujem nove lične rekorde i konstantan napredak do krucijalnog takmičenja ove sezone a to su Evropske igre mladih paraolimpijaca koje će se krajem juna održati u finskom Lahtiju”, rekao je Radulović.

Organizator mitinga u Splitu je Hrvatski paraolimpijski odbor uz tehničku podršku Hrvatskog plivačkog saveza osoba s invaliditetom, kao i Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Splita i Lokalnog plivačkog kluba Cipal.

