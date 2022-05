Crnogorski košarkaši u kvalifikacijama za EP

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška 3×3 reprezentacija Crne Gore učestvovaće u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Turnir je na programu 4. i 5. juna u Rumuniji.

Saopšteno nje da će Crnu Goru na međunarodnim takmičenjima ovog ljeta predstavljati najbolje plasirana basket ekipa 3×3 Kodio, za koju nastupaju Nemanja Gavranić, Vaso Popović, Miloš Jovanović i Marko Anđelić.

Jovanović je kazao da predstavlja veliku čast, ali i odgovornost obući crnogorski dres.

“Ozbiljno smo pristupili predstojećim kvalifikacijama, a pored treninga, učestvovali smo i na par vrlo jakih turnira, čime smo nastavili ritam od prošle sezone. Bićemo spremni i daćemo sve od sebe”, rekao je Jovanović.

Crna Gora se nalazi u grupi sa Poljskom i Sjevernom Makedonijom.

Iz svake od četiri grupe po dvije prvoplasirane reprezentacije prolaze dalje, a učešće na Evropskom prvenstvu će izboriti finalisti kvalifikacija.

“U grupi smo sa Poljskom, prvim nosiocem turnira i učesnikom Olimpijskih igara u Tokiju, i Sjevernom Makedonijom, koja je proteklog vikenda osvojila izuzetno jak turnir u Srbiji. Svakako, vjerujem u naš tim i prolaz u četvrtfinale, a onda je sve moguće”, kazao je selektor Dabanović.

Crna Gora će u subotu igrati sa Poljskom (16.30) i Sjevernom Makedonijom (18.10).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS