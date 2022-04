Crnogorski bokseri na pripremama na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserska reprezentacija formu za Evropsko prvenstvo tražiće na Žabljaku, na zajedničkim pripremama sa reprezentacijom Ukrajine, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da će reprezentacija boraviti na pripremama 20 dana.

Selektor Nikola Ružić na Žabljaku radi sa devet takmičara.

Na pripremama su Remzo Iković (do 60, Radnički), Edin Alković (do 63,5, Podgorica), Stefan Savković (do 75, Zlatičanin), Petar Marčić (do 80, Budva), Petar Liješević (do 86, Budva), Milorad Purić (do 86, Pauer boksing), Nikola Lekic (do 92, Pauer boksing), Dimitrije Milić (preko 92, Budva) i Bojana Gojković (do 54, Budva).

Sa trenerima na pripremama rade selektor Nikola Ružić i trener Bijelog Polja, Slavko Mradak.

Trener Nikola Ružić kazao je da reprezentacija na Žabljaku imamo sve uslove za odrađivanje priprema na najvišem nivou.

“Zajednički rad sa reprezentacijom Ukrajine će biti od velike koristi za naše boksere. U njihovom timu se nalaze osvajači seniorskih medalja na velikim takmičenjima poput Jurija Zahraijeva aktuelnog šampiona svijete i Hane Ohote vicešampionke, kao i mnogi drugi veoma kvalitetni borci”, rekao je Ružić.

On je istakao da će bokseriti trenirati tri puta dnevno.

“Na kraju priprema ćemo odlučiti ko je od naših momaka adekvatno pripremljen da učestvuje na seniorskom prvenstvu Evrope koje će biti održano od 21. do 31. maja u Jermeniji. Gojković kao jedina djevojka u našem timu počinje pripreme za naredna velika takmičenja u seniorskoj konkurenciji. Nju u ovoj godini očekuju Mediteranske igre i prvenstvo Evrope za seniorke”, rekao je Ružić.

