Crnogorski atletičari na Gran priju u Jezolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletska reprezentacija otputovala je na Gran pri miting koji će od 6. do 8. maja biti odigran u italijanskom Jezolu od 6. do 8. maja, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Crnogorski paraolimpijski pokret predstavljaće četvorica atletičara.

U kategoriji F34 nastupiće Radmilo Baranin (bacanje kugle i koplja) i Danilo Gojković (bacanje koplja).

Debitantski nastup na međunarodnoj sceni imaće Vlado i Marko Terić, koji će se takmičiti u disciplini bacanje kugle (kategorija F40/41).

Braća Terić će prije takmičenja 4. i 5. maja odraditi obavezne klasifikacione preglede, koji će im utvrditi kategoriju u kojoj će se takmičiti u svojim disciplinama.

Obavezu redovne reklasifikacije će imati i Baranin i Gojković.

Paraatletsku reprezentaciju u Jezolu predvodi trener Veljko Čegar.

