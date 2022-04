Crnogorske fudbalerke bez bodova završile kvalifikacije

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore bez bodova završila je nastup na turniru Lige B kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske fudbalerke poražene su danas u Salaspilsu, u trećem kolu treće kvalifikacione grupe, od Srbije 4:0.

U prva dva kola izgubile su u Jelgavi od Litvanije (1:0) i Letonije (1:0).

Srbija je, nakon izjednačenog prvog poluvremena, do pobjede i nastavka kvalifikacija došla golovima Anastasije Ćirić u 56. i 90, Jovane Janković u 73. i Marije Rajić u 79. minutu.

