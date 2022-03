Crnogorska reprezentacija golom Osmajića pobijedila Grčku

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, selekciju Grčke 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Milutin Osmajić u 59. minutu.

On je iskoristio asistenciju Novice Erakovića i rutinski savladao grčkog golmana Odiseasa Vlahodimosa.

Izabranici selektora Miodraga Radulovića nadigrali su rivala i bili opasniji, imali su nekoliko dobrih šansi, ali je ubjedljiviji trijumf spriječio golman Vlahodimos.

U 22. minut lopta je nakon centaršuta Nikole Krstovića pogodila stativu.

Vlahodimos je u 30. zaustavio udarac Stevana Jovetića iz slobodnog udarca, dok je minut kasnije bio priseban i odličnom intervencijim spriječio Osmajića da se upiše u strijelce.

U 69. minutu Žarko Tomašević je odlično šutirao, ali je Vlahodimos ponovo bio siguran.

Najbolju priliku za Grčku imao je Dimitrios Pelkas u trećem minutu sudijske nadoknade, ali je za malo bio neprecizan.

Crnogorski fudbaleri u četvrtak u Jerevanu poraženi su od Jermenije 1:0.

Prijateljski mečevi sa Jermenijom i Grčkom crnogorskim fudbalerima poslužili su kao generalna proba za start nove sezone Lige nacija i junske duele sa Rumunijom 4. i 14. juna, Finskom 7. i Bosnom i Hercegovinom 11. juna.

