Crna Gora ubjedljiva protiv Islanda

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore savladala je u Podgorici selekciju Islanda 3:0 (25:17, 25:22 i 25:17), u prvom kolu grupe E kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u konkurenciji mlađih seniorki.

Najbolje u crnogorskoj selekciji bile su Nevena Vukčević sa 20 poena, Simona Petranović sa 14 i Marija Tuševljak sa deset poena.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u sati, igrati sa Portugalom.

Plasman na EP izboriće sedam reprezentacija – četiri pobjednika grupa i tri najbolje drugoplasirane selekcije.

Prvo Evropsko prvenstvo 2022. za mlađe seniorke biće odigrano u Italiji od 12. do 17. jula.

