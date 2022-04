Crna Gora u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale evropskih kvalifikacija za Svjetsku ligu.

Crnogorski vaterpolisti pobijedili su danas u Podgorici, u četvrtfinalnom meču, selekciju Francuske 11:10 (2:4, 3:1, 4:2 i 3:2)

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića dva puta su u posljednjoj četvrtini imali prednost od tri gola, (10:8 i 11:8), ali su na kraju morali da spašavaju pobjedu.

Francuska je imala deset sekundi za posljednji napad, ali je odlični golman Petar Tešanović spriječio izjednačenje.

Crna Gora je povela na startu, a vodila je i 2:1.

Sa tri vezana pogotka Francuska je na kraju prve četvrtine stekla prednost od 4:2, a vođstvo je početkom nastavka povisila na 5:2.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića serijom od 3:0 poravnali su do polovine meča na 5:5.

Francuska je još jednom, posljednji put, povela 6:5, ali je domaćin sa dva pogotka ponovo došao do vođstvo 7:6.

Do kraja Francuska je još samo jednom izjednačila na 7:7, nakon čega je uslijedila serija domaćina za vođstvo od 10:7.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Marko Petković sa tri, Aleksa Ukropina je postigao dva, a po gol Vlado Popadić, Miroslav Perković, Uroš Čučković, Bogdan Đurđić i Vladan Spaić.

U francuskoj selekciji najbolji je bio Mehdi Marzuki sa šest pogodaka.

Crna Gora će u polufinalu, sjutra u 19 sati, igrati sa Italijom, koja je na otvaranju turnira u Podgorici, savladala Hrvatsku 8:6.

U polufinalu je i Španija, koja je u ečtvrtfinalnom duelu slavila protiv Mađarske 10:9.

Rival Španiji u polufinalu biće bolji iz večerašnjeg duela Srbije i Grčke (21).

Polufinalni mečevi su sjutra, a dueli za plasman u subotu.

Na finalni turnir u Strazburu plasiraće se tri najbolje ekipe iz Podgorice, kao i Francuska koja je domaćin.

