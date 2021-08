Crna Gora u grupi sa Francuskom, Angolom i Slovenijom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore na Svjetskom prvenstvu u Španiji igraće u grupi A sa Francuskom, Angolom i Slovenijom, odlučeno je žrijebom u Kasteljonu.

Plasman u glavnu rundu decembarskog šampionata izboriće tri prvoplasirane selekcije iz grupe.

Crnogorske rukometašice plasman na planetarnu smotru izborile su nakon što su u aprilskom baražu bile bolje od Bjelorusije.

Francuska je osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju, dok je Angola na tom takmičenju bila rival crnogorskim rukometašicama u grupi.

Sloveniju su savladale u grupnoj fazi na prethodnom Evropskom prvenstvu koje je u decembru prošle godine održano u Danskoj.

Na šampionatu će prvi put učestvovati 32 selekcije, a domaćini će od 2. do 19. decembra biti gradovi Kasteljon, Granoljers, Liria i Torvieha.

U preliminarnoj fazi ekipe su podijeljene u osam grupa. Plasman u glavnu rundu izboriće po tri prvoplasirane selekcije.

Nakon glavne runde koja će se igrati u okviru četiri grupe sa po šest timova, po četiri prvoplasirane selekcije osiguraće plasman u četvrtfinale.

Biće to šesto učešće za Crnu Goru na prvenstvima svijeta, a najbolji rezultat ostvaren je osvajanjem petog mjesta na prethodnom, koje je 2019. godine održano u Japanu.

Još nijesu poznati svi učesnici decembarskog šampionata u Španiji, jer tek treba da budu održane kvalifikacije za predstavnike Azije, Sjeverne Amerike i Kariba, odnosno Južne i Centralne Amerike.

