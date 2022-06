CGES i POK produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Paraolimpijski komitet (POK) potpisali su danas novi sponzorski ugovor i saradnju produžili za još godinu.

Ugovor u generalnom sponzorsvu potpisali su predsjednik POK, Igor Tomić i izvršni direktor CGES-a, Ivan Asanović.

Tomić je podsjetio da je CGES prvi generalni sponzor krovne asocijacije sporta osoba sa invaliditetom i da saradnja traje još od 2018. godine.

“Iz punog srca, u ime svih crnogorskih paraolimpijaca i POK-a, jedno veliko i iskreno hvala CGES-u, na čelu sa direktorom Ivanom Asanovićem što su nastavili sjajan kontinuitet velike, iskrene podrške i velikog nivoa društvene odgovornosti koji pokazuju prema našim sportistima. Najljepšu zahvalnicu, siguran sam, ispisaće crnogorski paraolimpijci na svim velikim takmičenjima koje ih očekuju u ovoj godini”, rekao je Tomić.

Asanović je u pratnji saradnika posjetio crnogorske paraolimpijce u Resursnom centru Podgorica i poželio im uspješan nastup na predstojećim takmičenjima, navodeći da će uvijek imati podršku kompanije na čijem je čelu.

“Izuzetno sam srećan što smo danas u Resursnom centru sa našim paraolimpijcima – našim velikim šampionima koji su ponos cijelog crnogorskog društva. Zadovoljstvo mi je što je naša kompanija i u 2022. godini dio velikih pobjeda POK-a, sa kojim dijelimo brojne vrijednosti, ali i izuzetne sportske rezultate i uspjehe”, rekao je Asanović.

On je istakao da ga raduje što je CGES prepoznao njihovu snagu, želju koja nema granice, čeličnu volju i borbenost koja stvara izuzetne sportske rezultate.

“Kao jedna od vodećih kompanija u državi CGES je uvijek imao cilj da se uključi u sve svere važne za naše društvo. Zato smo i ponosni na ovaj ugovor. Idemo dalje zajedno”, rekao je Asanović.

On je odigrao i nekoliko poena sa crnogorskim paraolimpijcem, bronzanim iz Tokija, Filipom Radović.

Osvajači bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Helsingborgu, Radović, Luka Bakić i Dejan Bašanović, uručili su Asanoviću uramljeni dres u kojem su ostvarili taj istorijski rezultat.

