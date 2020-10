Cetinjskim kik bokserima pet medalja u Trebinju

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri cetinjskog Lovćena nastup na turniru u Trebinju završili su sa pet medalja – tri zlatne i dvije srebrne.

Zlatne medalje osvojili su junior Nikola Prlja (do 60), pionir Dragan Muratović (do 32) i seniorka Ksenija Borozan (do 60), dok su srebrnim odličjima morali da se zadovolje kadet Pavle Vušurović (do 71) i junior Ilija Perović (do 57).

Svi cetinjski borci nastupili su u disciplini lou-kik.

Trener Lovćena, Janko Kuzman kazao je da je Prlja dominantno, 3:0 savladao domaćeg takmičara u finalu i osvojio zlato.

“Borozan je u svom tek drugom meču, prekidom u prvoj rundi, savladala domaću, veoma iskusnu takmičarku. Prekidom, već na startu meča, slavio je i Muratović. Vušurović je bio ubjedljiv u polufinalu, ali je zbog povrede, istegnuća tetive desne noge, morao da preda finale. Perović je, u duelu sa domaćim borcem, tijesnom odlukom sudija izgubio finalni meč”, kazao je Kuzman agenciji MINA.

On je naglasio da je zadovoljan nastupom i rezultatima svojih takmičara u Trebinju.

“Nakon duge pauze uzrokovane pandemijom virusa Covida-19 i teških i iscrpnih treninga još jednom smo pokazali da smo jedan od najkonkurentnijih kik boks klubova na prostoru Balkana”, rekao je Kuzman.