Burg slavio u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od francuskog Burga 75:73, u utakmici 17. kola B grupe Eurokupa.

Burg se revanširao rivalu za poraz u prvom međusobnom duelu (86:82) i upisao šesti trijumf ove sezone.

Izabranici trenera Aleksandra Džikića odigrali su meč ispod svog nivoa, a desetak minuta sa kraja treće i početka četvrte četvrtine na nivou amaterskog tima.

Budućnost je u 23. minutu povela 50:39, bilo je 52:41, nakon čega je uslijedila serija rivala od 25:3 za vođstvo od 66:55.

U samom finišu domaćin je uspio da smanji na 69:68, a kasnije i ima šut za tri poena, ali Edin Atić i Kendrik Peri nijesu bili precizni.

To je šesti poraz Budućnost Volija u dvorani Morača u posljednja tri i po mjeseca.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejlin Džons sa 19 poena.

U ekipi Budućnosti, Džastin Kobs je ubacio 14, Atić 13, a peri 12 poena.

