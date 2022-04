Bulatović i Tičić napustili Komisiju

Podgorica, (MINA) – Proslavljeni crnogorski sportisti Anđela Bulatović i Milan Tičić napustili su Komisiju za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama, potvrđeno je agenciji MINA.

Oni su objavili da, poslije svega što se izdešavalo, ne žele da budu dio Komisije.

Bulatović i Tičić saopštili su ranije da su bili “zatečeni kada su u javnostI vidjeli da Odluka koju je potpisao vd direktora Uprave za sport Marko Begović ne sadrži gotovo nijedan iznos koji je navedena Komisija zvanično predala Upravi za sport i mlade”.

Begović je juče poništio sopstvenu odluku o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskim organizacijama u 2022. godini i tražio da se ponovo sastane Komisija za procjenu programa.

Komisiju su ranije napustili Jovanka Radičević i Vlado Šćepanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS