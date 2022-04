Budvanska rivijera i zvanično šampion Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budvanske rivijere i zvanično novi su prvaci Crne Gore.

Budvanska rivijera je danas u Budvi, u 19. kolu, savladala Rudar 35:32 (16:12) i tri kola prije kraja obezbijedila novi trofej.

Budvanski tim zabilježio je 19. pobjedu i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Luka Nikolić sa deset, Đorđo Peruničić je postigao pet, a gol manje Marko Zeković.

U pljevaljskom timu bolji od ostalih bili su Dragan Jelušić sa osam i Filip Racković sa sedam golova.

Lovćen, koji je branio trofej, slavio je kao gost protiv Danilovgrada 42:24 (22:13) i upisao 16. trijumf.

Cetinjski tim do pobjede vodio je Darko Pejović sa devet, Danilo Pajović je dodao osam, dok je Igor Marković meč završio sa šest golova.

U ekipi Danilovgrada po šest pogodaka postigli su Đorđije Adžić i Nikola Marušić.

U primorskom derbiju Partizan je u Tivtu izgubio od Mornara 32:25 (17:15).

Mornar je do desetog trijumfa vodio Luka Mrdak sa devet, dok su po pet golova postigli Miloš Mijušković i Balša Čejović.

Kod Tivćana raspoloženi za igru u napadu bio je Veselin Drakulović sa osam golova.

Sjutra su na programu dueli Berana i Budućnosti, odnosno Jedinstva i Brskova, dok će se u nedjelju sastati Komovi i Sutjeska.

