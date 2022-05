Budućnost Voli sjutra gost Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Beogradu protiv Partizana prvu utakmicu polufinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Partizan je, kao drugoplasirani u ligaškom dijelu regionalnog šampionata, izborio direktan plasman u polufinale, dok je Budućnost u četvrtfinalu, sa dva trijumfa, eliminisala FMP iz Železnika.

Beogradskom timu pripala su oba međusobna duela ove sezone.

Partizan je pred svojim navijačima slavio 75:66, a u Podgorici 80:72.

Trener podgoričkih košarkaša Aleksandar Džikić kazao je da se na ovom nivou ne mogu očekivati utakmice koje neće biti zahtjevne.

On je istakao da Budućnost mora fizički odgovoriti na igru Partizana.

“Na njihov presing, trčanje i intezitet, na njihovu skok igru, pogotovo igrača na pozicijama 3, 4 i 5 gdje su ogromni. To ne može biti posao jednog igrača, ne može biti posao neke „linije“, tipa centarske linije ili slično. To mora da bude posao kojim se bavi cijela ekipa”, rekao je Džikić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da su to preduslovi da se sa svakim protivnikom, pa i sa Partizanom, bude u utakmici.

“Sve ostalo zavisi i zasniva se na onome šta ćemo da uradimo na tom dijelu. Znamo da će biti pritiska preko cijelog terena, da su tokom sezone pokazivali organizovanije pritiske u vidu zonskog presinga, pokazali su u Eurokupu i neke kombinovane varijante. Mi ćemo pokušati da se za sve to spremimo ali da ne mijenjamo ono što nas je dovelo do ovdje”, rekao je Džikić.

On je podsjetio da je Budućnost u Aba ligi tim sa najmanje izgubiljenih lopti i sa najviše šutiranih slobodnih bacanja.

“Mi ćemo pokušati da nastavimo sa takvim načinom igre. Računam da igrači odu u Beograd čiste glave. Da odu sa samo jednom idejom u glavi, da odemo da se takmičimo, to je sve što se traži. Na ovom nivou pričati o motivaciji i imerativima, mislim da je nepotrebno. Ili imaš to u sebi ili nemaš. Ili jesi ili nisi”, rekao je Džikić.

Krilo Marko Jagodić-Kuridža kazao je da Budućnost, ukoliko bude uspjela fizički da iskontroliše beogradske košarkaše, može imati svoje šanse.

“Partizan nas je dobio dva puta, gdje su u tim utakmicama x faktor bili igrači za koje se mi nismo ni nadali u tom trenutku. U prvom meču to je bio Gregor Glas, dok je u drugom meču to bio Jam Madar. Utakmice su bile egal, iako su na kraju završene sa 7-8 poena razlike, imali smo i mi svoje šanse”, rekao je Jagodić-Kuridža.

On smatra da Budućnost ne treba da se optereti utakmicom u Beogradu, već da pruži svoj maksimum i čekamo svoju šansu.

Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 19 sati.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Podgorica će biti domaćin drugog meča, 15. maja, dok će eventualna majstorica biti odigrana u Beogradu.

U drugom polufinalu rivali su Crvena zvezda i Cedevita Olimpija.

