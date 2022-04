Budućnost Voli eliminisana u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija nijesu uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale Eurokupa.

Budućnost je večeras kao gost, u meču osmine finala, poražena od Andore 74:64.

Domaćin je odlučujuću prednost stekao sredinom posljednje četvrtine, kada je serijom od 10:0 poveo 70:61, 53 sekunde prije kraja.

Budućnost je u većem dijelu meča bila u vođstvu, posljednji put u 34. minutu (61:60), nakon trojke Denisa Džeroma Silija.

Andoru je do pobjede i četvrtfinala vodio Klevin Hana sa 24, dok je Kodi Miler-Mekintajer dodao 12 poena.

U podgoričkom timu najbolji je bio Sili sa 25 poena.

Bez poena, za 23 minuta u igri, nastup je završio Džaston Kobs.

Andora će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela između Gran Kanarije i Slaska.

