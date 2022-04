Budućnost Voli domaćin čačanskom Borcu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv čačanskog Borca utakmicu 26. kola AdmiralBet ABA lige.

Budućnost je prvi duel u Čačku dobila 82:76, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je 17 pobjeda.

Uoči duela sa Borcem vezala je tri pobjede u gostima.

Borac je obezbijedio opastanak u ABA ligi, a do sada ima skor osam pobjeda i 14 poraza.

Trener Budućnost Volija Aleksandar Džikić kazao je da ekipa Borca igra jednom sedmično i da je imala dovoljno vremena da se odmori i pripremi za gostovanje u Podgorici.

“Oba tima imaju svoje probleme, Borac dolazi bez ikakvog opterećenja, obezbijedili su opstanak, a ne mogu do plej-ofa. Dakle, doći će da se nadmeću, igraju rasterećeno, a takav protivnik je uvijek opasan, naročito u našoj situaciji”, rekao je Džikić.

Analizirajući rivala, Džikić je kazao da Borac ima odlične strijelce na bekovskim pozicijama i centarsku liniju koja može da širi igru.

“U odbrani znaju da prave probleme sa njihovim zonskim adaptacijama. Tri vezana gostovanja su uzela danak, pa imamo par rovitih igrača za koje nećemo znati da li će igrati do početka utakmice”, rekao je Džikić.

Duel u dvorani Morača počeće u 21 sat.

Crnogorski derbi, između Mornar Barskog zlata i SC Derbija, pripao je podgoričkoj ekipi koja je u dvorani Topolica slavila 88:82.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS