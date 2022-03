Budućnost Voli 16. aprila protiv Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija 16. aprila ugostiće Crvenu zvezdu, u odgođenom meču 15. kola Admiralbet ABA lige, objavljeno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Utakmica je bila na programu 9. januara, ali je odgođena zbog koronavirusa.

Budućnost Voli će, prije te utakmice, 8. aprila u Beogradu igrati protiv FMP-a, zaostali meč 14. kola.

Mornar će odgođeni meč 15. kola protiv Krke u Baru igrati 16. aprila, dok će SC Derbi dva dana kasnije gostovati Zadru.

