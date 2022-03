Budućnost ubjedljiva protiv Cibone

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su u Podgorici zagrebačku Cibonu 90:65 (27:14, 21:18, 20:17 i 22:16), u utakmici 24. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički timn, koji je slavio i u Zagrebu 80:73, upisao je 15. pobjedu u nregionalnom takmičenju ove sezone.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, već u prvoj četvrtini stekao je dvocifrenu prednost, koju je do kraja uvećao.

Razlika je u trećoj četvrtini iznosila 25 poena (59:34), koliko je bilo i na kraju meča.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kendrik Peri sa 18, dok su po deset poena dodali Džastin Kobs, Edin Atić, Danilo i Zoran Nikolić i Petar Popović.

U zagrebačkom timu najbolji je Mateo Drežnjak sa 16 koševa.

Pobjedu je upisao i Mornar Barsko zlato, koji je u Baru slavio protiv Zadra 86:84.

SC Derbi je juče u Laktašima izgubi od Igokee 83:67.

