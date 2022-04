Budućnost pobjedom obezbijedila treće mjesto

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici čačanski Borac 97:73, u utakmici 26. kola AdmiralBet ABA lige.

Budućnost, koja je dobila prvi duel u Čačku 82:76, 18. pobjedom osigurala treće mjesto u ligaškom dijelu šampionata.

Podgorički tim u četvrtfinalu regionalnog takmičenja očekuju dueli sa FMP-om.

Domaćin je, nakon što je Borac u 29. minutu zaprijetio i smanjio 62:58, u posljednjoj četvrtini trojkama povećavao prednost do konačnih i rekordnih plus 24.

U pobjedničkom timu najbolji je bio

Denis Džerom Sili sa 18, Igor Drobnjak je ubacio 16, Marko Jagodić-Kuridža 15, Kendrik Peri 13, a Zoran Nikolić i Petar Popović po 10 poena.

Crnogorski derbi, između Mornar Barskog zlata i SC Derbija, pripao je podgoričkoj ekipi koja je u dvorani Topolica slavila 88:82.

