Pobjede Sutjeske i Budućnosti, poraz Iskre / TPCFL rezultati

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i Budućnosti ostvarili su pobjede, Dečić je osvojio bod, dok je Iskra upisala poraz, u 27. kolu Telekom Prve crnogorske fudbalske lige.

Sutjeska je u Baru savladala Mornar 2:0 i ostvarila 17. pobjedu ove sezone.

Lider šampionata slavio je golovima Vladana Bubanje u 20. i Vladimira Jovovića u 45. minutu.

Budućnost je kao gost pobijedila Petrovac 2:0, golovima Zorana Petrovića u 16. i 66. minutu i zabilježila treći trijumf u međusobnim duelima ove sezone.

To je podgoričkom timu 14. pobjeda u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Petrovac je i u petom vezanom meču ostao bez pobjede, a upisao je osmi poraz ove sezone.

Podgorica i Dečić igrali su na DG areni neriješeno 3:3.

Dećić je poveo autogolom Stefana Cicmila u 4, a na 2:0 povisio je Aleksa Marušić u 24. minutu.

U nastavku uslijedio je preokret Poddgorice, koja je golovima Matije Krivokapića u 57. i 73. i Luke Maraša u 69. minutu povela 3:2.

Konačan rezultat postavio je efektnim pogotkom Danilo Pešukić u 87. minutu.

Sva tri prvenstvena duela Podgorice i Dečića ove sezone završena su bez pobjednika.

Važne bodove osvojila je Zeta, koja je u Golubovcima savladala Iskreu 3:1

Do četvrte pobjede došla je golovima Rija Tačibane u 30, Marka Burzanovića u 40. i Alekse Maraša u 69. minutu.

Jedini pogodak za Iskru postigao je Irfan Šahman u 49. minutu.

Jezero je u Beranama slavilo protiv Rudara 3:2 i ostvarilo treću pobjedu u posljednja četiri prvenstvena duela.

Argentinac Rodrigo Faust golovima u 5. i 11. minutu doveo je svoj tim u vođstvo od 2:0.

Na 2:1 smanjio je autogolom Petar Vuković u 17, a poravnao je Nikša Vujanović u 42. minutu.

Odlučujući treći pogodak, za devetu pobjedu Jezera ove sezone, postigao je Mamadu Mendi u 67. minutu.

Rudar je od 37. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je zbog prigovora isključen Ivan Bojović.

Sutjeska je, nakon 27. kola, vodeća na tabeli sa 59 bodova i ima 11 više od drugoplasirane Budućnosti.

Iskra je treća sa 42, na četvrtom mjestu je Dečić sa 41, dok je peti Petrovac sa 37 bodova.

