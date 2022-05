Budućnost i Dečić sjutra za trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Dečića odigraće sjutra u Podgorici finalni meč Kupa Crne Gore.

Isti rivali igrali su finale i prošle godine, a trofej je osvojila Budućnost pobjedom od 3:1.

Budućnost će sedmi put igrati za trofej Kupa Crne Gore, a osvajala ga je, osim prošle, 2013. i 2019. godine.

Bila je finalista i 2008, 2010. i 2016. godine.

Dečić nema trofej, a drugi put igraće finale tog takmičenja.

Finalni duel na stadionu pod Goricom počeće u 20 sati i 30 minuta.

Uoči finalnog duela napadaču Petrovca Adnanu Bašiću biće uručen Trofej Radija Crne Gore, koji se dodjeljuje najboljem strijelcu Telekom Prve crnogorske lige.

