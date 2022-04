Besi pet medalja u Vršcu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Tekvondo kluba Besa iz Tuzi osvojili su pet medalja, po jednu zlatnu i srebrnu i tri bronzane, na tradicionalnom turniru Milenijum open u Vršcu.

Zlatnu medalju osvojila je Anđela Berišaj (+68), dok je srebrna bila Aurora Vuljaj (do 63).

Bronzana odličja pripala su Leu Gegajju (do 63), Benanu Jusufđokaju (do 48) i Marku Ujkaju (do 73).

Turnir, koji je održan 13. put, okupio je 780 takmičara iz 70 klubova i 12 država, koji su se nadmetali u sportskoj borbi i izvođenju formi.

