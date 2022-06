Berišaj srebrna u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Juniorka Tekvondo kluba Besa Anđela Berišaj osvojila je srebrnu medalju na Evropskim igrama u Sofiji.

Ona je danas u finalnom meču kategorije do 68 kilograma poražena od Španjilke Lene Rejes.

Na putu do finala eliminisala je Ukrajinku Polinu Kučerove i Albu Rago Murilo iz Španije.

Manje sreće imala je Andrea Berišaj, koja je u kategoriji do 59 kilograma poražena od Poljakinje Julije Novak.

“Na rezultat su značajno uticala nova pravila, koja su zvanično stupila na snagu 1. juna. Dosta su nas poremetila”, kazao je trener Nikola Gegaj agenciji MINA.

Sjutra će na tatami Benan Jusufđokaj.

