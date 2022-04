Begoviću produžen mandat

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore produžila je mandat dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora Uprave za sport i mlade Marku Begoviću.

On će, kako stoji u rješenju Vlade, tu funkciju obavljati do imenovanja direktora Uprave za sport i mlade, a najduže do šest mjeseci.

Odluka o imenovanju Begovića biće objavljena u Službenom listu Crne Gore.

Begovića je za vd direktora Uprave za sport i mlade predložila ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić.

On je na čelu Uprave za sport i mlade od 23. septembra prošle godine, kada je na toj fukciji naslijedio Vasilija Laloševića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS