Begović član radnog tima UNESCO-a za antidoping

Podgorica, (MINA) – Marko Begović imenovan je za člana radnog tima UNESCO-a, koji će biti zadužen za analizu pravnog i insitucionalnog okvira u oblasti antidopinga, saopšteno je iz te organizacije.

Begović je podsjetio da je tokom UNESCO konferencije COP8, oktobra prošle godine, zaključeno da je neophodno ojačiti mehanizam kontrole sprovođenje Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu.

Prema njegovim riječima, tada je dogovoreno formiranje radnog tima koji će biti zadužen za analizu pravnog i insitucionalnog okvira u oblasti antidopinga.

“UNESCO Biro me je tokom sastanka u hibridnom formatu izabrao za člana radnog tima na ime referenci, ali i rezultata postignutih u procesu uskađivanja Zakona o sportu sa Svjetskim antidoping kodeksom kao i uspostavljanja novog institucionalnog aranžmana u skladu sa UNESCO i konvencijom Savjeta Evrope”, kazao je Begović u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

