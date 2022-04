Atletičari otputovali na pripreme u Medulin

Podgorica, (MINA) – Atletska reprezentacija Crne Gore otputovala je na pripreme u poznati atletski trenažni centar Medulin, nadomak Pule, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da će pod stručnom nadzorom trenera Veljka Čegara i Miloša Ranitovića raditi paraolimpijci Marijana Goranović, Miloš Spaić, Danilo Gojković i bronzana sa prošlog Evropskog prvenstva Maja Rajković.

Planirano je da na kraju priprema sportisti nastupe na Međunarodnom sanckionisanom mitingu CRO Open u Puli, 23. i 24. aprila.

Trener reprezentacije Veljko Čegar kazao je da dobar kontinuitet treninga iz Resursnog centra u Podgorici nastavljaju sa dijelom reprezentacije u Medulinu.

Prema njegovim riječima, tradicionalni miting CRO open biće im dobra provjera za nastavak intezivne sezone, u kojoj crnogorske sportiste očekuju nastupi i klasifikacije na mitinzima iz Gran pri serije u italijanskom Jezolu i francuskom Parizu, eventualno i u Tunisu.

“Kroz te nastupe, niz regionalnih mitinga, kao i naših domaćih paraolimpijskih i inkluzivnih takmičenja u saradnji sa Atletskim savezom, nadomjestićemo nedostatak velikog takmičenja u ovoj godini usljed otkazivanja Svjetskog prvenstva u Japanu. Cilj u ovom paraolimpijskom ciklusu se zna, a to je nastavak kontunuiteta osvajanja medalja na Evropskim prvenstvima i minimum nastupa dvoje sportista na Paraolimpijskim igrama u Parizu”, rekao je Čegar.

