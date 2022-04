ASCG optužio Begovića da je pokušao da naškodi crnogorskom sportu

Podgorica, (MINA) – Atletski savez optužio je vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade Marka Begovića da je od početka mandata pokušavao da naškodi crnogorskom sportu i njihovoj asocijaciji, podsjećajući da su njihovi sportisti prošle godine ostvarili najbolje rezultate u istoriji crnogorske atletike.

Iz te asocijacije poručeno je da se javnost mora zapitati i odrediti prema pojedincima, koji bi trebali biti primjer istinskoog razvoja sporta, a oni postanu, kako su naveli, otuđeni i sa mržnjom i pljuvanjem otpočnu saradnju sa sportskim savezima i namjerom da crnogorski sport unize i unište.

“Javnost je upoznata od koliko su Marko Begović i Branimir Ivanović namjerni bili u prekrajanju plana i programa Atletskog saveza, koji im je bio dostavljen i u posjedu smo ponovo njihovog novog današnjeg prekrajanja ugovora. Što su željeli sa tim, obzirom da nam nijesu odgovorili na Prigovor u vezi Ugovora, koji smo zvanično uputili , nije nam poznato”, piše u saopštenju.

Oni su naglasili da će se sa tim svakako pozabaviti novo Ministarstvo sporta i mladih.

“Imaće na raspolaganje materijala kako su nas Begović i Ivanović ucjenjivali da bi uopšte mogli aplicirati za sredstva. Nijesmo mi usamljeni, već smo sigurni da će pronaći još mnogo nepravilnosti koje idu do krivičnih prijava. Pokušavali su da diskredituju Olimpijski komitet, a najtrofejnijim sportskim savezima – Karate i Džudo savezu nijesu omogućili da apliciraju za sredstva.Očigledno je što im je bila namjera – urušti crnogorski sport”, piše u saopštenju.

Oni su optužili Begovića da je, krijući se iza institucije na čijem se čelu nalazio, lažima i manipulacijama obećavao atletičarima da će ih finansirati više nego ikad samo da se negativno oglase protiv Saveza.

“Takođe su pozivali klubove i isto to tražili od njih. Iza rada ASCG stoje vidni i izuzetni rezultati koji se ogledaju u uspjesima crnogorskih atletičara na domaćoj i međunarodnoj sceni”, piše u saopštenju.

Saopšteno je da o tome kako su oni radili najbolji sud ima sportska javnost, kao i sportske organizacije i trebaće puno vremene da se isprave njihove greške, neznanje i bahatost.

“U posljednjim satima njihovog mandata nelegalno su pozvali sve klubove iz atletske organizacije, kao i sve pojedince, praveći nekakvi puč i kad im se niko, osim njih dvoje, nije javio, odlučili su se da za odlazak napišu neistinito saopštenje za javnost i tako ponovo pokušaju da diskreditiju ASCG, što im nećemo dozvoliti, jer je istinu lako odbraniti”, saopšteno je iz Atletskog saveza.

