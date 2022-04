Apel navijačima da korektno navijaju

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli poziva, apeluje i moli sve navijače da u meču sa Crvenom zvezdom ne bude vrijeđanja gostujuće ekipe i njihovih porodica, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Budućnost Voli i Crvena zvezda odigraće sjutra u Podgorici utakmicu 15. kola Admiralbet ABA lige.

“Molimo vas da navijanje bude fer, sportsko i korektno jer samo takvim navijanjem dajete vjetar u leđa našim igračima i ekipi, a time pokazujete i razumijevanje prema klubu i eventualnim kaznama koje su za naš klub ogromne”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

Budućnost Voli obavještava javnost da će kapije Sportskog centra Morača biti otvorene u subotu u 19 sati i 30 minuta.

“Klub moli sve navijače da dođu što ranije na utakmicu kako bi se izbjegle gužve na ulazima zbog rigoroznih provjera prilikom ulaska”, piše u saopštenju.

Navodi se da je Budućnost Voli, nakon prethodnog meča sa Borcem iz Čačka, drakonski kažnjena zbog skandiranja i paljenja pirotehnike zbirnom kaznom od 15 hiljada EUR.

