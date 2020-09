Adžić: CSKA favorit u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Moskovski CSKA je, nakon neriješenog rezultata sa Đerom, favorit protiv Budućnosti u Podgorici, kazao je trener podgoričkih rukometašica Dragan Adžić.

Budućnost i CSKA odigraće u subotu u Podgorici utakmicu drugog kola B grupe Lige šampiona.

Podgorički tim na startu nove sezone poražen je u Koprivnici od Podravke 29:26, dok je ruskio predstavnik igrao u Moskvi sa Đerom neriješeno 27:27.

Adžić je kazao da je CSKA kvalitetan tim i obiljno organizovan novi klub.

“To je ozbiljna ekipa, bez obzira što je prošle sezone bila treća u Ruskoj ligi i na osnovu specijalne pozivnice stekla pravo učešća u Ligi šampiona. To je kvalitetan klub, sa ozbiljnom vizijom, izuzetno dobrim igračicama. Favorit je u Podgorici, posebno ako ima u vidu njihova forma u odnosu na nas”, kazao je Adžić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je juče, prvi put poslije 52 dana, odradio trening na kojem smo imao sve igračice na okupu.

“To su bile nezamislive svari u sportu do pojave korone, sada je sve normalno”, rekao je Adžić.

Trofejni stručnjak kazao je da ne zna u kojem sastavu će ekipa izaći na teren protiv CSKA.

“Probaćemo da u posljednja dva treninga do meča procijenimo koje su to djevojke sa najmanjim rizikom. Svaka ulazi sa izuzetnim rizikom na teren od ovih devet ili deset koje se vraćaju. Koja će od djevojaka igrati i u kojoj mjeri to će sam meč donijeti, a i procjena stručnog štaba”, rekao je Adžić.

Adžić je kazao da o trenutnom stanju najbolje govori činjenica da je ekipa tek poslije 52 dana odradila zajednički trening.

“MI ni prije nijesmo radili zajedno jer se Andrea Lekić kasnije priključila. Prvi trening u sezoni odradimo tri-četiri dana pred tako važnu utakmicu. Bez obzira na to, imamo kvalitet i motiv djevojaka, sve ono što je potebno da se poslije nekog vremena dođe do adekvatne forme i rezultata koji želimo”, rekao je Adžić.

Govoreći o kvalitetu rivala, trofejni trener kazao je da CSKA ima dva vrhunska golmana i Dariju Dmitrijevu, koja je lider, ne samo u ekipi, već i u reprezentaciji Rusije.

“Imaju izuzetne mlade igrače rođene 1998, 2000 i 2001. godine. One će, nakon što su protiv Đera stekle osjećaj da mogu, biti opasne u nastavku. Mnogo puta smo uspjeli da riješimo ruski sistem, nadam se da ćemo i u ovom sastavu smoći snage da to uradimo”, zaključio je Adžić.

Subotnji duel počeće u 18 sati.