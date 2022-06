Podgorica, (MINA) – Velemajstorski turnir, kojim je i zvanično počeo Festival šaha, okupio je na Cetinju 12 igrača – tri velemajstora, pet intermajstora i dva fide majstora, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da je prosječan rejting učesnika 2424 rejting poena.

Na turniru je šest predstavnika Crne Gore.

Remijem je završen meč između internacionalnog majstora Blaža Kalezića i petnaestogodišnjeg fide majstora iz Sjedinjenih Američkih Država Kirka Glezeriana.

PObjednika nije bilo ni u duelu Cetinjanina Mila Pobora i internacionalnog majstora Alana Safara iz Trinidada i Tobaga, dok je viceprvak Mediterana, Nderim Sarači, savladao prvog nosioca po rejtingu velemajstora Ibra Šarića.

U derbiju crnogorskih reprezentativaca, Luka Drašković je iskoristio pješaka više u partiji sa Andrejom Šukovićem i sigurnom igrom došao do pobjede.

“Najduže su za tablom ostali velemajstor Dragiša Blagojević i Savo Vujović. Nakon izuzetno dinamične partije, velemajstor Blagojević je iskoristio pruženu šansu i otvorio turnir pobjedom”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Partija između Aleksandra Dleceva i Dudina Gleba je odgođena.

Najavljeno je da će u okviru festivala biti odigran Evropski školski kup koji obećava rekordan broj učesnika i drugi velemajstorski turnir.

Organizator je Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa Šahovskim klubom Crnogorac.

