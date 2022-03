Crnogorska para plivačka reprezentacija učestvovala u Svjetskoj seriji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska para plivačka reprezentacija u sastavu Andrija Đurović, Tomas Radulović i Iskra Dedivanović učestvovala je proteklog vikenda u Svjetskoj seriji u italijanskom Linjanu.

Ekipu predvodio trener reprezentacije Boško Radulović sa pomoćnikom Admirom Hadžibegovićem.

Na mitingu svjetske serije u Linjanu je mladim plivačima Dedivanović i Raduloviću poslužilo da obave redovne klasifikacione preglede.

Oboje su uspješno prošli klasifikacione preglede, pa je Dedivanović raspoređena u klasu S9, dok je Radulović uvršten u klasu S5.

Andrija Đurović će biti klasifikovan na Evropskim igrama mladih paraolimpijaca koje će se održati u Lahtiju od 27. juna do 3. jula.

Miting Svjetske serije u Linjanu je okupio preko 300 takmičara, iz 38 država svijeta.

Radulović je kazao da je miting u Linjanu poslužio mladim plivačima Dedivanović i Raduloviću da odrade obavezne klasifkacione preglede.

“Svjetska serija je veliko iskustvo za naše mlade plivače, koji se prvi put susreću s takmičenjem visokog ranga. Plivači su pokazali da posjeduju talenat i želju za pobjedom, pa se nadamo da uz dodatan rad rezultati u narednom periodu mogu biti bolji. Takođe uvidjeli smo greške na kojima treba da radimo ,kako bi ubuduće još više napredovali i bili konkurentnji”, kazao je on.

Radulović je kazao da se u 2022.godini pripremaju za glavni događaj a to je nastup na Evropskim igrama mladih paraolimpijaca gdje se očekuje doabr plasman crnogorskih plivača.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS