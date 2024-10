Vuksanović: Za očekivati da PES inicira pregovore i osigura ostanak na vlasti

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) uložiće najveće napore da se u Podgorici formira vlast, jer bi u suprotnom pozicija te stranke bila značajno narušena, ocijenila je direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Nevenka Vuksanović.

Ona je kazala da je za očekivati da PES inicira početak pregovora i da osigura da ostane na vlasti u Glavnom gradu.

„Vjerujem, upoređujući to sa rekonstrukcijom Vlade, da će oni lako postići dogovore, kao što su, uostalom, spojili nespojivo prilikom same rekonstrukcije“, rekla je Vuksanović u intervjuu Agenciji MINA.

Na pitanje da li misli da se u Podgorici može desiti ono što se desilo u Budvi, da lokalni izbori budu održani, a da se partije ne dogovore oko formiranja većine, ona je odgovorila odrično.

Vuksanović smatra da će u Glavnom gradu, ipak, biti postignut dogovor.

„Upravo zbog toga što bi to odražavalo i nacionalni nivo. Nemogućnost da se vlast uspješno uspostavi na nivou Glavnog grada bi značajno narušila poziciju i status PES-a. U tom smislu, mislim da će uložiti najveći napor da vrlo lako i brzo dođe do uspostavljanja vlasti“, navela je Vuksanović.

Iz ove perspektive, kako je dodala, djeluje da će se PES najviše potruditi da se vlast u Glavnom gradu uspostavi što prije.

Na pitanje da li su rezultati izbora u Podgorici otvorili pitanje legitimiteta vlasti na državnom nivou, Vuksanović je odgovorila odrično.

„Ne mislim da je ovo otvorilo pitanje legitimiteta. Mislim da će vladajuća partija, ipak, uspjeti da ostvari dobre koalicije koje će je zadržati na vlasti“, kazala je Vuksanović, dodajući da se to vidi i na primjeru rekonstrukcije Vlade.

Ona smatra da, u ovom momentu, nije realistično pitanje promjene vlasti i da je „pred nama period od tri, četiri godine koji će, u tom smislu, biti stabilan“.

Vuksanović je rekla da ne misli da će uslijediti vanredni parlamentarni izbori.

„Ne mislim da vlast, prema rezultatima koji su izašli, neće biti u stanju da ostvari saradnju i dijalog sa ostalim partijama“, dodala je Vuksanović.

Odgovarajući na pitanje da li lista „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović“ ima razloga da bude zadovoljna izbornim rezultatom i očekuje li da oni budu „tas na vagi“ pri formiranju vlasti, ona je kazala da se njima definitivno pridaje značaj – da treba da izbalansiraju između Vlade i najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista (DPS).

„Ukoliko (Jakov) Milatović i Građanski pokret (GP) URA budu razmišljali o ulasku u koalicione odnose sa DPS-om, vrlo moguće da će to dodatno naštetiti njihovoj reputaciji“, rekla je Vuksanović.

Prema njenim riječima, to se GP URA i desilo prilikom sklapanja prošle saradnje.

„Iz prostog razloga što to utiče na građanski sloj, koji se ne poistovjećuje ni sa DPS-ovim niti prosrpskim narativom, nego je apsolutno građanskog usmjerenja“, dodala je Vuksanović.

Ona je ocijenila da Milatović donekle treba da bude zabrinut izbornim rezultatom liste Za bolju Podgoricu, koji, kako je navela, pokazuje da se glasačko tijelo očigledno dominantno vezalo za premijera Milojka Spajića, više nego za Milatovića.

Vuksanović je kazala da vjeruje da je Milatović ušao u izbornu trku i podržao Luku Rakčevića da bi samom sebi dao legitimitet, koji je, kako je ocijenila, donekle izgubio istupanjem iz PES-a.

„Mislim da razloga za brigu ima, kao i za neko strateško preusmjeravanje kojem Milatović treba da pristupi“, dodala je Vuksanović.

Upitana šta vidi kao glavne razloge za dobar izborni rezultat DPS-a, ona je kazala da je tokom prethodnog četvorogodišnjeg perioda glasačko tijelo te stranke manje-više ostalo u svom punom sastavu.

„Definitivno ima zasluge u tome što je Nermin Abdić, koji dolazi iz uvažene struke, bio predstavnik te liste“, rekla je Vuksanović.

Kako je kazala, ono što će uticati na to da DPS u narednom periodu nema još bolju poziciju je to što ta stranka trenutno ima slabe koalicione kapacitete.

„Dakle, rezultat DPS-a na izborima je očekivano dobar, ali ono što se, u prethodnom periodu od četiri godine, vezuje za DPS su manje mogućnosti stupanja u koalicione odnose“, navela je Vuksanović.

Ona je dodala da se kroz medijske narative vidi da brojne partije neće stupiti, ili da vagaju da li da stupe u koalicione odnose, jer im to može naštetiti, u smislu da im oduzme dio glasača u narednom periodu.

Vuksanović je kazala da mala izlaznost na podgoričkim izborima nije iznenađenje.

Ona je dodala da je istraživanje, koje je rađeno mjesec prije nego što su izbori održani, pokazalo da će jedan dio građana i građanki apstinirati, i to mladi od 18 do 30 godina.

„Ti mladi su najviše pogođeni, odnosno nepogođeni predizbornim kampanjama, odnosno nijesu targetirani kada su u pitanju neka socijalna pitanja koja su njima značajna“, rekla je Vuksanović.

Kako je navela, simptomatično je da neke ranjive kategorije, kao LGBTIQ+ zajednica, nijednom predizbornom kampanjom nije targetirana.

Vuksanović je rekla da se i tu izgubio dio glasova.

„To je, ujedno, ona kategorija građana i građanki koja je donijela promjenu 2020. godine i u tom smislu su političke partije morale da budu pametnije, pa da znaju da je to taj sloj koji će zapravo biti prevaga, ukoliko se bude vagalo između određenih partija“, kazala je Vuksanović.

Ona je rekla da se, nažalost, nijedna partija nije usmjerila na tu grupu apstinenata, nego na birače koji će inače izaći i glasati.

„Ne bih rekla da su te kampanje bile strateški dobro osmišljene, baš zbog toga što nijesu apstinente uzimali u obzir“, navela je Vuksanović.

Prema njenim riječima, mala izlaznost definitivno ima veze i sa tim što je bilo previše izbora.

„Građani su zamoreni ne samo učestalošću izbora, nego i predizbornim kampanjama, koje nijesu bile toliko kvalitetne i koje su se odvijale na fonu unutrašnjih sukoba i razmirica“, dodala je Vuksanović.

