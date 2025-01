Dabović ponovo najbrži, slavila i Radenović

Podgorica, (MINA) – Novljanin Željko Dabović iz Atletskog kluba SJTM i Mirjana Radenović pobjednici su sportsko-turističke manifestacije Portonovi New Year’s Run 2025.

Dabović, koji je i prethodne dvije godine bio najbrži, trku na pet kilometara, u lijepom ambijentu rizorta Portonovi, istrčao je za 16 minuta i sedam sekundi i postavio novi rekord staze.

“Za mene sjajan rezultat i novi rekord staze. Dobra motivacija za nastavak sezone, u kojoj me očekuje veliki broj takmičenja. Fokus je na Evropskom prvenstvu u Madridu. U aprilu nastupiću na Berlinskom polumaratonu, nadam se ličnom rekordu i što boljem plasmanu među elitnim trkačima”, rekao je Dabović.

On je istakao da ga raduje veliki odziv takmičara i učešće brojnih trkača iz Herceg Novog.

Kao drugoplasirani završio je Rustam Mendubaev iz Triatlon kluba Budva (16.56), dok je treći bio Perica Vučković iz podgoričkog Atletskog kluba Sparta (17.28).

Radenović je u ženskoj konkurenciji trijumfovala u vremenu 21 minut i 39 sekundi.

Ona je u generalnom plasmanu, u ukupnoj konkurenciji, imala 17. vrijeme.

“Uzbudljiva trka, sa dosta takmičara, jaka konkurencija. Meni je cilj bio da istrčim ispod 22 minuta i uspjela sam u tome. Zadovoljna sam, posebno činjenicom da sam istrčala lični rekord”, rekla je Radenović, koja je prošle godine bila drugoplasirana.

Drugo mjesto osvojila je Rada Miladinović iz podgoričkog kluba Milenijum (22.08), dok je pobjedničko postolje kompletirala Milena Biberdžić (22,26).

Trka na pet kilometara okupila je 121 takmičara iz deset država.

Glavnom događaju prethodila je dječija trka, koja je okupila 110 učesnika.

Menadžer Portonovi Training Studiija Filip Vujadinović kazao je da je treća novogodišnja trka u Portnovom rizortu bila više nego uspješna i sa većim brojem učesnika nego prošlogodišnja.

“Rekordan broj takmičara govori nam da trka može postati tradicionalna. Promocija zdravih stilova života, kao i motivacija najmlađih da se bave sportom, je nešto što gajimo od početka i što ćemo nastaviti da radimo i u budućnosti”, rekao je Vujadinović.

Dugogodišnji karatista i karate reprezentativac zahvalio se svim učesnicima i posjetiocima rizorta, kao i Traitlon klubu Herceg Novi sa kojim, kako je kazao, godinama imaju uspješnu saradnju.

Luka Čupić iz Triatlon kluba Herceg Novi, kazao je da je zadovoljan organizacijom i brojem učesnika, prije svega dječijom trkom koja je okupila više od 100 dječaka i djevojčica u tri uzrasne kategorije.

“Raduje nas veće interesovanje djece nego prošle godine. Mi smo limitirali broj učesnika na 100, ali smo dozvolili da još deset zainteresovanih učestvuje u trci. Naredne godine proširićemo na 150, jer vidimo da ima interesovanja”, rekao je Čupić.

On je podsjetio da je i u glavnoj grci oboren broj prijavljenih i da je postavljen novi rekord staze.

“Portonovi je izuzetan domaćin, a staza je idealna za trčanje. Poslužilo nas je i vrijeme i siguran sam da svi trkači nose lijepe utiske”, rekao je Čupić, prvak Balkana u sprint triatlonu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS