T Phone stigao u Crnu Goru

Podgorica, PR pres servis – Crnogorski Telekom je danas u svom multimedijalnom T-Centru u Podgorici predstavio novu seriju pametnih telefona koji donose 5G za svačiji džep.

Crna Gora je tako postala jedna od devet evropskih zemalja u kojima je lansiran pametni telefon koji je Deutsche Telekom razvio uz podršku kompanije Google, a Crnogorski Telekom jedini operator u zemlji koji nudi svoj pametni uređaj.

Telekom je za korisnike pripremio i posebne cijene, kako bi ove 5G uređaje učio pristupačnim svima.

Tako svi oni koji već koriste Non stop 4 i Smart Biznis 4 pakete T Phone mogu da kupe za 1 euro, a T Phone Pro za 29 eura. Specijlne cijene Telekom nudi i novim korisnicima Non stop tarifa Intro i Unlimited, pa novi Non stop Intro korisnici telefon i tarifu mogu kupiti već od 19.9 eura mjesečno. Non stop Unlimited novim korisnicima, osim neograničenih minuta i duplih gigabajta u paketu, donosi tarifu i uređaj od 24.9 eura mjesečno. Za Magenta 1 korisnike, Telekom je obezbijedio popuste do 100 eura.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, je na predstavljanja novih pametnih telefona, kazao da ta kompanija vrijedno i discplinovano radi na razvoju 5G mreže u Crnoj Gori.

„Ali uz 5G mreže potrebni su i odgovarajući uređaji, tako da danas u našim poslovnicama počinje prodaja TPhone i TPhonePro“, najavio je Udovičić.

Prema njegovim riječima, uređaj je odlična kombinacija specifikacija koji dobro funkcioniše na 5G mreži.

„Ono što je najbitnije jeste da je ovaj uređaj pogodan za „svačiji džep“, odnosno da ima pristupačnu cijenu“, rekao je Udovičić.

On je zahvalio svim kolegama koji su radili na projektu kako bi ovakav uređaj stigao u Crnu Goru u isto vrijeme kao i u drugim evropskim zemljama u kojima posluje DT Grupa.

Rukovodilac direktne prodaje i korsničkih uređaja u Telekomu, Jasenka Mihailović, kazala je da je dizjan samog telefona moderan, a zahvaljući izvornom android Google sistemu omogućena je jednostavno korišćenje svih Google aplikacija.

„Pored pouzdanog softvera naši uređaji imaju veliki ekran HD+, na kojem je moguće potpuno jednostavno gledati filmove, koristiti uređaje u poslovne svrhe, aplikacije, obavljati dual video pozive…“, navela je Mihailović, ističući da će jaka baterija omogućiti cjelodnevno korišćenje telefona.

Pro model, kako je dodala, ima bežično punjenje i NFC koji omogućava plaćanje preko telefona.

„Na pro modelu se nalaze četiri kamere, a na TPhone tri. Na oba modele su visoko kvalitetne kamere koje omogućavaju snimake u visokoj rezoluciji“, istakla je Mihailović.

T Phone & T Phone Pro korisnicima donose 6,82” odnosno 6,52” HD+ ekrane i dobro optimizovanu bateriju do 5000 mAh za uživanje u sadržaju u pokretu. Uz to, 15 W punjenje omogućava brzo vraćanje u ritam, a za ovu klasu uređaja izvrsne kamere visoke rezolucije i vrhunski dizajn čine ugođaj vrhunskim. Uz to, telefon je softverski i hardverski osmišljen kako bi korisnicima pružio besprekorno korisničko iskustvo u Telekom mreži.