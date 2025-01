Serija Galaxy S25 u najboljoj mreži na testu – Moćan tandem za sve što predstoji

“Samsung je lansirao seriju Galaxy S25, a kompanija One te poziva da otkriješ sve njene tajne koje postavljaju nove standarde, te uz najpersonalizovanije mobilno iskustvo ona postaje tvoj istinski AI saputnik”, poručuje prvi crnogorski telko operator, ističući da je pravo vrijeme za rezervaciju telefona upravo sada.

Period pretprodaje, kako navode, donosi niz povoljnosti za njihove korisnike, koji odabirom inovativnog Galaxy-ja, zajedno sa najboljom mrežom u Crnoj Gori formiraju moćan tandem za budućnost, za sve što predstoji.

”Znamo da su fanovi Samsung flagship serije željno iščekivali da otkriju kako nas to novi Galaxy vodi u budućnost. Sa željom da ovaj trenutak bude još atraktivniji za naše korisnike, ali i da zajedno kroz Program ”Staro za Novo” doprinosimo očuvanju životne sredine, kompanija One pripremila je posebne povoljnosti u periodu pretprodaje. Korisnici koji svoj telefon rezervišu do 6.februara do kraja dana, dobijaju duplo veću memoriju od telefona koji su platili. Ušteda se dodatno uvećava ukoliko odluče da vrate svoj stari telefon. Tu povoljnost, kada je riječ o najnovijem modelu Samsung S serije, dobijaju samo u One mreži. Na taj način daju svoj doprinos dobrobiti planete i promjeni ekološke svijesti, nakon čega otkrivanje performansi nove serije u One 5G svijetu, može da počne”, naveo je Miraš Šljivančanin, menadžer Sektora za uređaje u kompaniji One.

Uz moćni Galaxy AI, nova serija uvodi niz alata koji su nekad bili ograničeni na specijalizovani softver tako da svaki dan postaje bolji, jednostavniji i prilagođen po mjeri svakog od nas. Takođe, Galaxy S25 serija proširenjem popularnih Galaxy AI alata kao sto su Brisač zvuka, Writing Assist, Drawing Assist daje neograničene mogucnosti u komunikaciji, produktivnosti i kreativnosti.

”Novi Galaxy S25 Ultra , uz značajno unaprijeđeni senzor ultraširoke kamere, sada pruža izuzetnu jasnoću i živopisnost fotografija, zbog čega ćeš svoje najljepše trenutke zabilježiti za album sjećanja baš poput profesionalca. Sa svojom pouzdanošću i epitetom najbolje mreže u Crnoj Gori, prema nezavisnom mjerenju Umlauta, One je tu da u potpunosti podrži tvoje korisničko iskustvo u svijetu novih 5G mogućnosti, jer za nas je budućnost već počela!”, zaključio je Šljivančanin.

Galaxy S25 Ultra će u One poslovnicama od 7. februara biti dostupan u titanijum srebrno-plavoj, titanijum crnoj, titanijum bijelo-srebrnoj i titanijum sivoj, dok Galaxy S25 i Galaxy S25+ možemo birati u mornarsko-plavoj, tamno-srebrnoj, ledeno-plavoj i boji mente. Period pretprodaje već je počeo, a korisnici svoj telefon mogu rezervisati sve do 6.februara do kraja dana putem kompanijske stranice 1.me, uz zaista odlične benefite.