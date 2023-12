Praznični Telekom postpejd: popust na pretplatu za nove korisnike

Nakon što su svim svojim korisnicima za predstojeće praznike poklonili neograničeni internet u postpejdu, otključane TV kanale, i duplo više resursa u pripejd opcijama, Crnogorski Telekom je pripremio i posebnu prazničnu ponudu za nove postpejd korisnike.

Svi oni koji prvi put dolaze u Telekom mrežu od danas mogu da ostvare praznični popust na Non-stop Unlimited, pa najatraktivniji postpejd paket na tržištu koji donosi neograničene pozive ka svima i 15 GB interneta (uz dodatnih 15 GB za one koji su istovremeno korisnici Telekom fiksnog interneta), sada košta svega 15,90 eura mjesečno do kraja ugovora. Paket se može poručiti onlajn, na linku https://telekom.me/nova-godina-2024

Iz Telekoma podsjećaju da su i ove godine u misiji da praznične dane svojim korisnicima učine što prijatnijima.

„Možda je ljepše kad smo zajedno uživo, ali i onlajn kontakti imaju svojih draži – jer ono što je suštinski važno jeste duboka povezanost sa onima do kojih nam je stalo. Od neograničenog interneta, preko otključanih kanala i duplih resursa, pa do popusta na servise, i ovog puta imamo poklone za sve korisnike Telekoma. I ove godine želimo da se poveženo jedni s drugima na najbolji način, a upravo Telekom ima mogućnost da to olakša svima nama“, poručuju iz Crnogorskog Telekoma.

Novogodišnja postpejd ponuda traje do 15. januara, a svi detalji prazničnih akcija Telekoma mogu se pronaći na stranici https://telekom.me/nova-godina-2024

