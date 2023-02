Ponuda u koju ćeš se zaljubiti

Ljubav se može izraziti na bezbroj različitih načina – pogledom, riječima, pisanjem dugih pisama… Sa razvojem tehnologija, baš kako kažu stihovi jedne poznate pjesme, došla je i “ljubav preko žice”. Zato, povodom najromantičnijeg mjeseca u godini kompanija One je ovoga puta osmilila ponudu koja spaja zaljubljene.

Tokom cijelog februara u nekoj od One poslovnica korisnici mogu izabrati poklon za osobu koju vole po specijalnom popustu. To mogu biti pametni sat, mobilni telefon, ili oboje kao idealan par.

“Kompanija One je povodom Dana zaljubljenih kreirala specijalnu ponudu za svoje korisnike kojom im omogućava da atraktivne modele pametnih satova, kao i dva modela pametnih telefona, kupe sa sjajnim popustima, te tako osmisle idealan poklon za voljenu osobu. Februar je mjesec kada poklanjamo pažnju onima koji su nam važni. Ovom kampanjom naša kompanija na svoj način korsnicima poručuje upravo to – da su nam važni”, istakao je Miraš Šljivančanin, menadžer sektora za uređaje u kompaniji One.

Osim što je prilika da obradujemo voljene osobe, Dan zaljubljenih je ove godine u One poslovnicama posebno interesantan za još jedne zaljubljenike. Riječ je naravno o svima koji prate tehnološke trendove i ne propuštaju dobre prilike da obogate svoju kolekciju pametnih uređaja.

Ovog puta, svoj odabir mogu napraviti u One poslovnicama po super cijenama.

Ponuda sa specijalnim popustima može se pogledati na linku Valentine’s day (1.me)

