PES predložio Zakon o zastupniku Crne Gore pred ESLJP

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) pripremio je Zakon o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP), kako bi se izbjegla pravna nesigurnost u zastupanju države pred tim sudom, kazao je poslanik PES-a Vasilije Čarapić.

Čarapić je, na konferenciji za novinare, kazao da je Klub poslanika PES-a dao na razmatranje Zakon o zastupniku Crne Gore pred ESLJP i predlog izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku.

On je, govoreći o Zakonu o zastupniku Crne Gore pred ESLJP, kazao da su analizom postojećeg rješenja vidjeli da je cijeli proces zastupanja Crne Gore pred tim sudom bio regulisan uredbom iz 2006. godine, a koja je donesena na osnovu zakona koji više ne važi.

„Smatramo da postoji upitna ustavnost takvog rješenje i ako je Upravni sud donio odluku da je razrješenje prethodne zastupnice neustavno, moguće da su i sva imenovanja na osnovu te uredbe nezakonita ako bi tumačili na taj način propise“, rekao je Čarapić.

Kako je kazao, zato su predložili da se ta materija riješi zakonom.

„Čime povećavamo pravnu sigurnost u zastupništvu i nećemo doći u situaciju da, zbog nekih upravnih aktivnosti ili propusta ministra pravde ili nekog drugog kao u ovom slučaju, imamo situaciju da imamo pravnu nesigurnost kada je u pitanju zastupanje Crne Gore pred ESLJP“, rekao je Čarapić.

On je istakao da tim zakonom daju jasnu institucionalnu strukturu sa precizno definisanim odgovornostima i nadležnostima, povećavaju efikasnost rada kancelarije zastupnika i jačamo pravnu sigurnost sveobuhvatno.

„Ovaj Zakon je usklađen sa tekovinom Evropske unije (EU) i mi smo na osnovu komparativne prakse definisali model pod kojim treba da funkcioniše kancelarija zastupnika“, dodao je Čarapić.

On je, govoreći o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, kazao da su to predložili u kontekstu nedavnog događaja na Cetinju.

„Ponovo smo vidjeli recidive djelovanja organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori i ugrožena bezbjednost svih naših građana“, rekao je Čarapić.

Kako je kazao, krivična djela kao što su organizovani kriminal, terorizam, ratni zločini i druga djela za koja su propisane dugotrajne kazne, poznata po svojoj složenosti i iziskuju mnoge izvršioce, a nerijetko imaju i međunarodni karakter.

Čarapić je objasnio da su predložili mogućnost da se pritvor produži, gdje je opravdano, sa tri na još dvije godine.

“Svaki zahtjev bi bio dodatno obrazložen. Ovim osiguravamo da produženje pritvora nije automatsko, već se sprovodi samo kada postoje stvarni razlozi za to “, kazao je Čarapić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS