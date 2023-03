Ogrebi i osvoji: Petak postaje još zabavniji za sve u One mreži

Posljednjem danu radne sedmice raduju se svi, a za One korisnike ovaj dan je, uz digitalnu grebalicu One petak koja ih vodi do sjajnih nagrada, postao još zabavniji.

Svakog petka korisnici mogu “ogrebati” gigabajte i dodatne minute kod kuće i u romingu, pametan sat, bežične slušalice i super modele telefona, dok je kao glavnu nagradu moguće osvojiti i najnoviji iPhone 14.

Ova digitalna igrica osmišljena je povodom prvog rođendana novog brenda koji je tokom prethodne godine, kako ističu u kompaniji One, odlično prihvaćen.

“Javnost je upoznala naše boje, svježinu i nov način komunikacije. Svoj prvi rođendan One obilježava slaveći lojalnost svojih korisnika i otvorenost kao svoju vrijednost, baš na mjestu gdje se one susrijeću – u Moj One aplikaciji. Poručujemo našim korisnicima “Ogrebi i osvoji, jer petak postaje još zabavniji za sve u One mreži!”, rekao je Brano Đurović, komercijalni direktor u kompaniji One.

Kako je pojašnjeno, svaki petak nudi novu priliku za osvajanje robnih ili servisnih nagrada, “A bar jedna sasvim sigurno je tvoja – baš svakog mjeseca!”.

Digitalna igrica One petak biće dostupna u Moj One aplikaciji svim aktivnim prepaid, postpaid i business korisnicima koji su sami odgovorni za plaćanje računa svakog petka, od osam časova ujutro do ponoći.

